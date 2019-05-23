حزب بهاراتيا جاناتا الهندي بزعامة مودي يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية

أعلن حزب رئيس الوزراء ناريندا مودي "بهاراتيا جاناتا"، الخميس، فوزه في الانتخابات التشريعية، بعد أن أظهرت عملية فرز الأصوات أنه في طريقه لتحقيق الاغلبية في البرلمان.

وكتب مودي، عبر تويتر، "ننمو سويا ونزدهر سويا.. سنبني سويا هندا أقوى وتضم الجميع.. الهند تفوز مرة أخرى!".

وفي السياق نفسه، قال رئيس حزب "بهاراتيا جاناتا" أميت شاه إن "هذا الفوز يعتبر ثمرة لقيادة مودي الحكيمة"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف شاه، حليف مودي، عبر توتير، أن "نتائج الانتخابات الأولية بمثابة نصر لكل الهند".

وتابع قائلاً إن "نتائج اليوم تؤكد أن الشعب الهندي اقتلع كلياً الطائفية والمحسوبية، واختار التنمية والقومية".

وفي وقت سابق من اليوم، أظهرت نتائج أولية للجنة الانتخابات في الهند، فوز حزب مودي في الانتخابات العامة، بحصوله على 292 مقعدا في مجلس النواب من أصل 542.

وكشفت اللجنة عن تلك النتائج الأولية دون اعلان نسبة الأصوات التي تم الانتهاء من فرزها.

يشار أن عدد المقاعد التي فاز بها حزب "مودي" تمنحه أول أغلبية مباشرة يحققها حزب واحد منذ عام 1984.

وانطلقت الانتخابات الهندية العامة في 11 أبريل/ نيسان الماضي، وأجريت على سبع مراحل كان آخرها الأحد الماضي.

والفترة التي تستمر بها الانتخابات الهندية هي الأطول عالميا، وتجري على 7 مراحل، ويشارك بها حوالي 900 مليون ناخب.

ومن المنتظر أن تعلن نتائج الانتخابات النهائية مساء الخميس.