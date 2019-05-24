وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ" الإرهابي"، قائلًا: "إيران سترى نهاية ترامب ولكنه لن يرى نهاية إيران".

جاء ذلك في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، الجمعة، من العاصمة الباكستانية إسلام أباد، بخصوص التوتر بين طهران وواشنطن.

وتطرق ظريف، إلى اتهامات الإدارة الأمريكية لإيران بدعم الإرهاب، قائلا "ترامب اتهم الشعب الإيراني مرارًا بهذا الوصف (إرهابي)، ولكن هذا الوصف يناسبه هو فقط، إذا كان هناك إرهابي، فإن ترامب نفسه هو من يرتكب جريمة الإرهاب الاقتصادي".

وردا على تغريدة لترامب، الأحد الماضي، عبر موقع "تويتر"، جاء فيها "إذا أرادت إيران الحرب فستكون تلك نهايتها رسميا.. لا تهددوا أمريكا مجددا"، قال ظريف، "إيران سترى نهاية ترامب ولكنه لن يرى نهاية إيران، فهي موجودة منذ آلاف السنين وستواصل وجودها، فلا يحق لدولة ظهرت حديثا التكلم على إيران بهذا الشكل".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.

وتضاعف التوتر، مؤخرا، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة، واعتزامها إرسال 5000 جندي إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.