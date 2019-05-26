للحيلولة دون وقوع أعمال إرهابية.. ماليزيا تفرض حظرا على استخدام المياه الإقليمية لولاية صباح شمالي البلاد

فرضت السلطات الماليزية حظرا على استخدام المياه الإقليمية لولاية صباح شمالي البلاد، للحيلولة دون وقوع أعمال إرهابية محتملة. وصرح مدير أمن الولاية "عمر ماماه" للصحفيين الأحد، أنه تم فرض حظر دخول وخروج على المياه الإقليمية لـ 7 مناطق على السواحل الشرقية للولاية، بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا، مشيرا أنه سبق للإرهابيين أن تسللوا عبر تلك السواحل. وأضاف أن الحظر سيستمر حتى العاشر من يونيو/ حزيران المقبل . وقال "فرضنا الحظر من أجل الحيلولة دون تسلل الإرهابيين، ولضمان أمن مواطنينا والسياح". وحث المواطنين في تلك المناطق على توخي الحذر، لحين استباب الأمن، ونصحهم بالمكوث في منازلهم خلال ساعات الحظر. وتم فرض حظر استخدام المياه الإقليمية لشرقي ولاية صباح للمرة الأولى عام 2014، بعد اختطاف الإرهابيين مواطنين وقتلهم عددا من السياح ورجال الشرطة.