مبعوث إيراني يبحث في مسقط "التطورات الإقليمية"

بحثت مسقط وطهران، اليوم الأحد، القضايا الإقليمية والتطورات التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، مع مساعد وزیر الخارجیة الإیراني للشؤون السیاسیة والدولیة عباس عراقجي الذي بدأ زيارة إلى مسقط ضمن جولة خليجية تشمل أيضًا الكويت وقطر.

ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية فإن بن علوي استقبل اليوم مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للسلطنة.

وأوضحت أنه "تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والتطورات التي تشهدها المنطقة".

وتشهد منطقة الخليج العربي توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة وإيران من جهة أخرى جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وتزايد التوتر، مؤخرا، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

وأعلنت الخارجية العمانية، الجمعة، أنها تنسق مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران.

كما زار بن علوي طهران الأسبوع الماضي حيث بحث مع نظيره الإيراني جواد ظريف، المستجدات الإقليمية.

وسلطنة عمان إحدى دول الخليج التي تجمعها علاقات جيدة مع طهران رغم التوتر الخليجي الإيراني.