الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون حل نفسه

صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه، بعد تعثر جهود تشكيل حكومة ائتلافية جديدة.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست إن الكنيست صادق بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي قدمه العضو عن حزب "الليكود" ميكي زوهر.

وأضاف البيان أن المصادقة رسميًا على مشروع القانون توجب التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الأربعاء قبل منتصف الليل.

وتنتهي مساء الأربعاء المهلة الممنوحة لرئيس الوزراء المكلّف بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومة جديدة.

وفي 17 إبريل/نيسان الماضي، كلّف الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة، لكن الأخير لم ينجح في مهمته حتى الآن.

ويواجه نتنياهو صعوبات في التوفيق بين مطلب حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني بزعامة أفيغدور ليبرمان، بتمرير قانون التجنيد، الذي لا يستثني المتدينين اليهود من الخدمة الإلزامية بالجيش، وبين مطالب حزب "يهودوت هتوراه" اليميني الذي يصر على إعفائهم.

وطبقا للقانون فإنه في حال أخفق نتنياهو حتى مساء الأربعاء بتشكيل حكومة تحظى بتأييد الكنيست، فإنه يحق للرئيس إجراء مشاورات مع الأحزاب لتكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة جديدة في غضون 28 يوما، أو يعلن التوجه مجددا إلى انتخابات.

ويرى مراقبون، أن حزب "الليكود" تقدم بمشروع قانون لحل الكنيست، في مسعى منه لتفادي تكليف شخصية أخرى من خارج حزبه بتشكيل الحكومة.