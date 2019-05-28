ماليزيا تعيد 3 آلاف طن نفايات بلاستيكية إلى الدول المصنعة لها

بدأت ماليزيا، الثلاثاء، إعادة 3 آلاف طن من نفايات بلاستيكية ملوثة أُدخلت إلى البلاد بطريقة غير قانونية خلال الفترة الماضية كنفايات قابلة لإعادة التدوير.

وفي تصريح للصحفيين، قالت وزيرة البيئة الماليزية يو بي ين إن النفايات المجمّعة في 60 حاوية ضخمة سيعاد إرسالها إلى الدول القادمة منها، انطلاقا من ميناء مدينة كلانج الساحلية.

وأشارت يو إلى أن مصدر النفايات غير القانونية هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبريطانيا وبنغلاديش واليابان والسعودية.

كما دعت هذه الدول إلى إعادة تدوير نفاياتها، والتخلي عن إرسالها إلى ماليزيا.

من جهة أخرى، انتقدت الوزيرة الماليزية الجهات المسؤولة عن إدخال النفايات، ووصفتها بـ"غير المحبة للبلاد".

وفي 29 أبريل/ نيسان المنصرم، أعادت ماليزيا 5 حاويات ضخمة من النفايات البلاستيكية، إلى مصدرها إسبانيا، كانت قد أدخلت البلاد بطريقة غير قانونية.

والعام الماضي، أصبحت ماليزيا الوجهة الرئيسية البديلة لنفايات البلاستيك، بعدما حظرت الصين الواردات من تلك النفايات، ما عطل تدفق ما يزيد على 7 ملايين طن منها سنويا.