ياباني يقتل اثنين ويصيب 16 آخرين قبل أن ينتحر

قتلت فتاة ورجل، وأصيب 16 آخرون معظمهم طالبات، الثلاثاء، إثر طعنهم بسكينين من قبل رجل قرب العاصمة اليابانية طوكيو، قبل أن ينتحر.

وذكرت قناة "ان اتش كي" المحلية (حكومية) أن منفذ الهجوم رجل في الأربعينات أو الخمسينات، هاجم بسكينين مجموعة من الطالبات كن ينتظرن في موقف للحافلات بمدينة "كاواساكي" قرب طوكيو.

وأفادت القناة نقلًا عن الشرطة، أن 3 بما فيهم المهاجم، قتلوا، وأن 16 آخرين أصيبوا، معظمهم طالبات، مشيرة أن 3 من الجرحى حالتهم خطيرة.

بدورها، أفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية بأن الضحايا الثلاثة لقوا حتفهم في المستشفى الذي نقلوا إليه.

وأوضحت الوكالة أن الضحية الأولى طالبة في الصف السادس اسمها "هناكو كوريباياشي"، والثانية رجل يبلغ 39 عامًا يُعتقد أنه أب إحدى الطالبات، لقيا حتفهما بالمستشفى متأثرين بجراحهما في الرقبة.

ولفتت إلى أن المهاجم هو الآخر لقي مصرعه في المستشفى متأثرًا بالجراح التي سببها لنفسه بالرقبة.

وذكر المصدر أن معظم الضحايا كانوا من طلاب مدرسة كاثوليكية خاصة معروفة.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا المهاجم الذي كان يحمل سكيناً في كل يد يصرخ "سوف أقتلكم" بينما كان يتجه نحو الضحايا.

ولم تعلن السلطات عن هوية المهاجم أو دافع الجريمة حتى الآن.