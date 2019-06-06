الصين قلقة إزاء مبيعات أسلحة أمريكية لتايوان

أعربت وزارة الخارجية الصينية عن قلقها، إزاء استعداد الولايات المتحدة الأمريكية بيع تايوان، أسلحة تفوق قيمتها ملياري دولار.

ودعا الناطق باسم الخارجية الصينية غنج شوانج، في مؤتمر صحفي، الخميس، الولايات المتحدة إلى الامتناع عن تزويد تايوان بالأسلحة وإنهاء كافة علاقاتها العسكرية مع هذا البلد.

وجدد شوانج، موقف بلاده المعارض لبيع واشنطن الأسلحة إلى تايوان.

وبيّن أن هذه الخطوة ستلحق أضرار بالعلاقات بين بكين وواشنطن.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أنها تقدمت بطلب لشراء 108 دبابات متطورة من طراز "إم1 اي2 ابرامز"، و1240 صاروخًا مضادًا للدروع من طراز "تاو"، و409 صواريخ مضادة للدبابات من نوع "جافلين"، فضلًا عن 250 من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف من طراز "ستينغر".

وتعد تايوان قضية محورية بالنسبة للصين، إذ ترفض الأخيرة أية محاولات لأنصار سلخ الجزيرة عن الصين، وتؤكد بكين أنها لن تتوانى عن حماية أمنها الإقليمي وسيادتها.

ودفعت خسارة حكومة الصين الوطنية (لبيرالية) للحرب الأهلية عام 1949 أعضاء الحكومة للهرب إلى جزيرة فرموزة (تايوان حاليا) وتشكيل حكومة هناك، فيما أسس الشيوعيون في الصين بزعامة ماو تسي تونغ، جمهورية الصين الشعبية.

وتتبنى بكين مبدأ "الصين الواحدة" وتؤكّد أن جمهورية الصين الشعبية هي الجهة الوحيدة المخوّل لها تمثيل الصين في المحافل الدولية، وتلوّح بين الحين والآخر باستخدام القوة والتدخل عسكريًا إذا أعلنت تايوان الاستقلال.