الداخلية التركية تعلن تحييد 5 إرهابيات إحداهن مصنّفة ضمن القائمة الرمادية

أعلنت وزارة الداخلية التركية، السبت، تحييد "مهربان دورماز"، المصنفة ضمن القائمة الرمادية للإرهابيين المطلوبين.

وقالت الداخلية، في بيان، إن قوات الدرك حيدت 5 إرهابيات بينهن "دورماز" في ولاية "تونج إيلي" شرقي البلاد.

وأوضحت أن القوات الدرك الخاصة نفذت عملية دهم على مغارة في منطقة "وادي كوتو" بريف الولاية.

ولفت البيان إلى أن "دورماز" كانت بين الإرهابيات الخمس اللاتي جرى تحييدهن خلال العملية.

يشار أن وزارة الداخلية رصدت مكافئة مالية قدرها 300 ألف ليرة تركية لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على "مهربان دورماز"، المصنفة على القائمة الرمادية للمطلوبين من قبل الوزارة.

وتضم "قائمة الإرهابيين المطلوبين" من قبل تركيا، 5 قوائم فرعية هي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.

وهذه القوائم تضم أسماء أشخاص مطلوبين من قبل السلطات بسبب انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية يسارية وانفصالية، وأخرى تستغل الدين، ومنظمة "غولن".