أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، بالانتخابات الرئاسة التي شهدتها كازاخستان، وقال إنها جرت بـ"طريقة حرة ونزيهة وتنافسية".

وفي بيان للمنظمة اليوم، أشاد العثيمين بعقد الانتخابات الرئاسية بنجاح الأحد، وهنأ الرئيس المنتخب قاسم جومارت توكاييف على فوزه بها.

وأعرب الأمين العام عن "ارتياحه لتنظيم الانتخابات الرئاسية في كازاخستان وعقدها وفقًا للالتزامات الدولية ولمعايير الانتخابات الديمقراطية، وفي احترام للتشريعات الوطنية لكازاخستان".

وأشار إلى أن "منظمة التعاون الإسلامي التي أوفدت بعثة لمراقبة الانتخابات إلى كازاخستان توصلت إلى أن الانتخابات الرئاسية جرت بطريقة حرة ونزيهة وتنافسية وسلمية".

وأوضحت البعثة -وفق العثيمين- أن "الناخبين في كازاخستان كان لهم خيار واسع وشاركوا في الاقتراع بأعداد كبيرة، مما يدل على شعور كبير بالمسؤولية والالتزام في سبيل تعزيز الديمقراطية في بلدهم".

وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات الكازاخية، الاثنين، فوز مرشح حزب "نور وطن" الحاكم، قاسم جومارت توكاييف، في الانتخابات الرئاسية المبكرة، بنسبة 70.76 بالمئة.

وحصل مرشح حزب "الشعب الشيوعي" جامبيل أحمد بكوف، على 1.82 بالمئة من الأصوات، فيما نالت دانيا إيسباييفا مرشحة حزب "كازاخستان الديمقراطي" على 5.2 بالمئة من أصوات الناخبين.

كما حصل أميرجان كوسانوف مرشح حزب "مصير الأمة" على 16.02 بالمئة، وتولويتاي رحيمبيكوف مرشح "الحزب الوطني الديمقراطي" على 3.2 بالمئة، وأمانغالدي تسبيهوف مرشح جمعية النقابات على 2.07 بالمئة.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 77.4 بالمئة.