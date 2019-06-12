روحاني: التأثير الفعلي للعقوبات الأمريكية على بلادنا انتهى

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن التأثير الفعلي للعقوبات الأمريكية على بلاده انتهى

وفي خطاب الأربعاء، بعد اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني في العاصمة طهران، قال روحاني إن الضغوطات الأمريكية على بلاده وصلت إلى ذروتها، إلا أن التأثير الفعلي للعقوبات الأمريكية على طهران انتهى.

وأضاف أن الوضع في إيران جيد رغم العقوبات الأمريكية، إلا أن هذا لا يعني أن جميع المشاكل تم حلها.

واعتبر أنه "لا يوجد مثيل في التاريخ للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران"، مضيفا "لا يمكن مقارنة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران بالحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة اليوم".

وقال روحاني إن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي زار بلاده الثلاثاء، أعرب له بشكل واضح عن اعتقاده أن ما تقوم به الولايات المتحدة خاطئ.

وأضاف روحاني "سنجلب من يريدون الشر لنا إلى طاولة المفاوضات والحق والعدل، وسنجعلهم يقرون بالأخطاء التي قاموا بها. لقد تراجعوا عن التصعيد غير المحسوب الذي قاموا به سابقا وبدأوا الآن في الحديث بشكل أكثر اعتدالا، ومن المؤكد أنهم سيعودون عن الطريق الخاطئ الذي سلكوه".

وأشار روحاني أنه سيعقد لقاءات هامة الأربعاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والخميس في قرغيزستان على هامش اجتماع منظمة شانغهاي للتعاون.

وتتهم ايران الولايات المتحدة بشن حرب اقتصادية عليها، وحذر وزير الخارجية الايراني جواد ظريف من أن هذه الحرب سيكون لها تداعيات على المنطقة والعالم بأسره.

وخفضت إيران، في مايو/ أيار الماضي، التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، بالتزامن مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق الموقع عام 2015.

ويفرض الاتفاق قيودا على البرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع العقوبات الغربية عن طهران.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران، على أمل إجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.