روسيا تعلن إنقاذ 11 من مواطنيها في استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان

أعلنت روسيا، الخميس، إنقاذ 11 من مواطنيها، بعد استهداف ناقلتي النفط في مياه خليج عمان، ونقلهم جميعا إلى ميناء جاسك جنوبي إيران.

وقالت السفارة الروسية لدى طهران، في بيان، إن "المواطنين الروس الذين تم إنقاذهم، هم 10 رجال وامرأة واحدة".

وشدد البيان على أنهم "لم يصابوا بأذى وحالتهم الصحية جيدة".

وأفادت السفارة الروسية أن "المواطنين الـ11 نقلوا إلى ميناء جاسك بأمان، حيث يتم إعداد وثائقهم".

ونقلت وكالة "تاس" المحلية، عن المتحدث باسم السفارة (لم تسمّه) قوله: "حتى هذه اللحظة لم يتم التمكن من الاتصال بهم، لأنه لا هواتف محمولة لديهم، سنسعى إلى التواصل معهم وسنفكر في الخطوات التي يمكننا اتخاذها".

وصباح الخميس، تحدثت وسائل إعلام إيرانية وعمانية، عن تعرض ناقلتي نفط لانفجارات في مياه خليج عمان.

وصعدت عقود النفط الخام بعد إعلان الهجوم، بأكثر من 4 بالمئة بالنسبة إلى خام برنت، قبل أن تتراجع الزيادة إلى 1.9 بالمئة، بحلول الساعة (08:42 ت.غ).

ويأتي الحادث بعد شهر من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات، ثم تأكيد الرياض، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وحملت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في مايو/أيار الماضي، إيران المسؤولية عن تلك الهجمات.

كما أفضى تحقيق مشترك للسعودية والإمارات والنرويج، إلى أن "دولة تقف وراء التخريب"، دون ذكر اسمها.

من جهتها، وصفت إيران اتهامها باستهداف السفن بأنه "أخبار كاذبة"، نافية أي علاقة لها بتلك العملية.