اختفاء ساحر هندي أثناء ممارسة خدعة تحت الماء

أعلنت الشرطة الهندية ، الإثنين، أن ساحراً اختفى أثناء ممارسته خدعة تحت الماء أمام الجماهير.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" المحلية عن الشرطة أنها تبحث عن الساحر "تشانتشال لاهيري" منذ اختفائه في نهر هوغلي في ولاية البنغال الغربية (شرق) منذ الأحد.

وقفز لاهيري في النهر وهو مقيد بالسلاسل وكان من المفترض أن يسبح لبر الأمان أمام الجماهير.

غير أنه لم يظهر بعد مدة طويلة من قفزه، وأبلغ الجماهير الشرطة بالواقعة.

ودفعت الشرطة بفريق من الغواصين للبحث عن لاهيري، دون الوصول عن جثمانه حتى اللحظة.

وسبق أن نفذ لاهيري خدعة في النهر نفسه، حيث غطس داخل صندوق زجاجي قبل نحو 20 عاما، إلا أنه تمكن من الخروج لبر الأمان.