الصين ترجح فرضية وقوع انفجار أدى إلى هزة أرضية قرب الحدود مع كوريا الشمالية

كشف مركز شبكات الزلازل الصينية (حكومي) ، الإثنين، أن "انفجارا محتملا" وراء هزة أرضية خفيفة في منطقة قرب الحدود مع كوريا الشمالية.

وقال المركز، في بيان، إن الهزة الأرضية التي قدرت بـ1.3 درجة على مقياس ريختر "نتجت عن انفجار محتمل"، دون مزيد من التفاصيل، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وأضافت أن الهزة وقعت في وقت متأخر من مساء الأحد، في مدينة هونتشون، في محافظة يانبيان في شمال شرق مقاطعة جيلين، المعروفة بعدد سكانها الكبير من المواطنين ذوي العرقية الكورية.

وحسب الوكالة الأمريكية، سبق وتم رصد نشاط زلزالي مماثل في المنطقة ذاتها بعد تجارب نووية أجرتها كوريا الشمالية.

ووقعت الهزة الأرضية بالتزامن مع إعلان وسائل إعلام صينية أن الرئيس شي جين بينغ، سيزور كوريا الشمالية هذا الأسبوع للقاء زعيم بيونغ يانغ، كيم أونغ أون.