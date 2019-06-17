الكرملين يدعي تعرض مؤسسات اقتصادية روسية للقرصنة الإلكترونية

تعرضت بعض المؤسسات الاقتصادية الروسية الإستراتيجية لهجمات إلكترونية من خارج البلاد، جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الاثنين.

وقال بيسكوف في معرض تعليقه على ادعاءات صحيفة "نيويورك تايمز" حول إدخال واشنطن برامج إلكترونية ضارة في نظام الطاقة الكهربائية بروسيا، بغية استخدامها في تنفيذ هجمات إلكترونية.

وقال بيسكوف في هذا الخصوص: "إن كانت المؤسسات الأمريكية تشن هجمات إلكترونية ضد روسيا دون علم قيادة هذا البلد، فإننا نستطيع أن نعتبر هذه الخطوة بمثابة حرب إلكترونية ضد روسيا".

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفى ادعاءات صحيفة نيويورك تايمز.

يجدر بالذكر أن الرئيس ترامب اتهم صحيفة نيويورك تايمز بالخيانة على خلفية الادعاءات المذكورة.