طهران تعلن تفكيك "شبكة جديدة" من الجواسيس العاملين لصالح واشنطن

أعلنت طهران تفكيك "شبكة جديدة" من الجواسيس ممن يعملون لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) حسبما وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) واصفة العملية بأنها "ضربة كبرى" توجه الى واشنطن في فترة توتر بين البلدين.

وكتبت وكالة إرنا نقلا عن مصدر قالت إنه رئيس وحدة مكافحة التجسس في وزارة الاستخبارات "بناء على استخباراتنا الخاصة ومؤشرات جمعت من داخل أجهزة أميركية، عثرنا في الآونة الأخيرة على عملاء جدد جندهم الأميركيون وفككنا هذه الشبكة الجديدة".

وقالت الوكالة إن بعض أفراد شبكة الـ"سي آي ايه" اعتقلوا وسلموا الى السلطة القضائية فيما لا يزال يتطلب الأمر إجراء "تحقيقات إضافية" بحق آخرين بدون إعطاء أرقام او تحديد اسم مصدرها.

وفي ما وصفته بأنه "ضربة كبرى" لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية قالت طهران إنها نفذت العملية بالتعاون مع "حلفاء أجانب" بدون تسمية اي دولة.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني الثلاثاء برنامجا خاصا لتفاصيل عملية جرت عام 2013 فككت خلالها السلطات الإيرانية شبكة اخرى لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

وأشار التلفزيون الى مقال لموقع "ياهو نيوز" نشر في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ونقل عن محلل أميركي قوله إن "تلك العملية كانت بين أفدح فشل للاستخبارات الأميركية منذ 11 ايلول/سبتمبر" 2001 حين وقعت الاعتداءات الدامية في الولايات المتحدة".

ويدور صراع قوة منذ أشهر بين إيران والولايات المتحدة تصاعدت حدته بشكل كبير منذ أيار/مايو ما أثار مخاوف المجموعة الدولية من انفجار الوضع في الشرق الأوسط.

ثم أعلنت واشنطن الاثنين إرسال تعزيزات عسكرية إضافية الى المنطقة.