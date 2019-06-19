زلزال عنيف يضرب شمال غرب اليابان

ضرب زلزال عنيف القسم الشمالي الغربي من اليابان وتسبب بتسونامي محدود ليل الثلاثاء الأربعاء في فيما حذرت السلطات من هزات ارتدادية محتملة.

وبحسب الناطق باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا أصيب 26 شخصا بجروح وسجلت أضرار طفيفة بينهم اثنان إصابتهما خطرة، بعدما سقطوا او أصيبوا بسقوط أغراض عليهم لكن حياتهم ليست في خطر.

وتضرر أكثر من 40 منزلا كما أوضح، مشيرا إلى بعض انزلاقات التربة لكن الأضرار المادية تبدو محدودة نظرا لقوة الزلزال.

وبلغت قوة الزلزال الذي وقع عند الساعة 22,22 بالتوقيت المحلي الثلاثاء (13,22 ت غ) وشعر به سكان طوكيو، 6,4 درجات بحسب المعهد الأميركي الجيوفيزيائي. وقدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بطريقة مختلفة قوته ب 6,7 درجات.

وصدر تحذير من تسونامي في قسم من الساحل الشمالي الغربي لجزيرة هونشو (الأبرز في الأرخبيل) على طول مناطق ياماغتا ونيغاتا وايشكياوا. أخيرا، سجل تسونامي بأمواج ضعيفة ثم تم رفع الانذار بتسونامي.

لكن السلطات أوصت بالبقاء بعيدا عن الساحل على سبيل الاحتياط.

ولجأ حوالى 600 شخص الى مبان عامة في موراكامي التي كانت الأكثر تضررا.

هذا وتقع اليابان على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تم تسجيل العديد من الزلازل والنشاطات البركانية في العالم.

في حزيران/يونيو الماضي ضرب زلزال عنيف منطقة أوساكا ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 30 بجروح.

وفي 11 آذار/مارس 2011 ضرب زلزال مدمر بقوة 9 درجات أعماق المحيط الهادئ متسببا بتسونامي عاث دمارا واسعا وأودى بحياة آلاف الأشخاص.