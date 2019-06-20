إيران تسقط طائرة تجسس أمريكية بدون طيار

أعلنت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري، في بيان صباح اليوم، إنها رصدت طائرة مسيرة من طراز "غلوبال هوك" تابعة للقوات الجوية الأمريكية تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عمان، وأن القوات الجوية الفضائية تمكنت من إصابة الطائرة وإسقاطها.

وقد أكد مسؤول بالجيش الأمريكي، إسقاط طائرة أمريكية مسيرة (درون) بصاروخ إيراني، في المياه الدولية، صباح الخميس.

وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إنّ الطائرة "كانت تحلق في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي، عقب نفي بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية اختراق أي طائرة أمريكية المجال الجوي الإيراني، ردا على ما زعمته طهران بإسقاط طائرة أمريكية فوق إحدى الولايات الجنوبية للبلاد.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة وإيران من جهة أخرى جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وتزايد التوتر، مؤخرا، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.