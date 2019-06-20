تشاوش أوغلو يفتتح مكتب الخطوط التركية بإصفهان الإيرانية

افتتح وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، الخميس، مكتب شركة الخطوط الجوية التركية في مدينة أصفهان، جنوبي إيران.

وذكرت مصادر، الخميس، أن سفيرة تركيا لدى طهران، دريا أورس، ومسؤولين آخرين شاركوا في مراسم افتتاح المكتب في أصفهان.

وعقب الافتتاح، تجول تشاوش أوغلو في المكتب، متمنيا أن يكون وسيلة لجلب الخير.

وعقب ظهر الخميس، وصل وزير الخارجية التركي إلى مطار أصفهان الدولي، وبدأ زيارة تلبية لدعوة من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وكان في استقباله لدى وصوله المطار، سفيرة تركيا لدى طهران، ووالي أصفهان، عباس رضائي.

ومن المنتظر أن يزور تشاوش أوغلو قصر "چهلستون" والجسر التاريخي "سي وسه بل"، ويشارك عقب ذلك في مأدبة عشاء يقيمها ظريف على شرفه.