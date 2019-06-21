مباحثات أذربيجانية أرمنية في واشنطن لحل أزمة "قره باغ"

التقى وزير خارجية أذربيجان ألمار محمدياروف مع نظيره الأرميني زهراب مناتساكانيان في العاصمة الأمريكية واشنطن، في إطار محادثات بين البلدين لحل قضية "قره باغ" التي تحتلها أرمينا منذ عام 1992.

وشارك في اللقاء الرؤساء المشاركون لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الروسي إيغور بوبوف، والفرنسي ستيفان فيسكونتي، والأمريكي أندرو شوفر، والممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أندريه كاسبرزيك.

وأضاف بيان لوزارة الخارجية الأذربيجانية، أن الاجتماع استمر أكثر من 3 ساعات، وتناول آليات تطبيق النقاط التي جرى الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة.

ووصف بيان الخارجية اللقاء بأنه "إيجابي" و"يخدم عملية التفاوض".

من جهته، قال بيان صادر عن مجموعة مينسك إن اللقاء جاء لتبادل وجهات النظر حول حل قضية قره باغ.

كما دعا البيان الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، وتجنب الأعمال الاستفزازية، والحد من مخاطر ارتفاع التوتر.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992 نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".

ومنذ ذلك الحين، تسبب الاحتلال الأرميني بتهجير نحو مليون أذربيجاني من أراضيهم ومدنهم، فضلًا عن مقتل نحو 30 ألف شخص جراء النزاع بين الجانبين.