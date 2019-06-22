باكستان تستضيف مؤتمراً للسلام في أفغانستان

يجتمع العشرات من القادة الأفغان، السبت، في باكستان، بهدف تمهيد الطريق لمزيد من الحوار الأفغاني.

ويأتي مؤتمر السلام في الذي يستمر 3 أيام، قبل زيارة مرتقبة للرئيس الأفغاني أشرف غني لباكستان الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أنه "لا يوجد ممثلون لطالبان في اجتماع السبت بالقرب من العاصمة الباكستانية إسلام أباد".

وكان غني وخصومه السياسيون وقطاع واسع من المجتمع المدني قد التقوا مؤخراً، مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، الذي يواصل الضغط من أجل المحادثات بين الحكومة الأفغانية والمعارضة وحركة "طالبان".

ويحضر المؤتمر قلب الدين حكمتيار، الذي أبرم اتفاق سلام مع حكومة غني وأُخرج من القائمة الأمريكية للإرهاب، حسب المصدر نفسه.

وتشهد أفغانستان منذ سنين صراعا بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا من المدنيين.

وفي 2001، قادت واشنطن قوات دولية أسقطت نظام حكم طالبان، بتهمة إيوائه تنظيم "القاعدة" الإرهابي.

وتصر "طالبان" على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان كشرط أساسي للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية.