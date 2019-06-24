كازاخستان.. انفجار مخزن ذخيرة يستدعي إخلاء بلدة كاملة



أجلت السلطات في كازاخستان 40 ألف شخص في أعقاب انفجارات في مخزن ذخيرة في بلدة في جنوب البلاد فيما نقل العشرات إلى المستشفيات.

ونجمت الانفجارات في بلدة آريس عن "حريق أدى إلى انفجار بعض الذخيرة (في المخزن)" وفق بيان لوزارة الدفاع الكازاخستانية.

وتناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات لأشخاص يفرون من المنطقة فيما تصاعدت في الخلفية سحب الدخان.

وقالت وزارة الدفاع إنه لم يتم تسجيل وفيات أو إصابات. لكن الخدمة الكازاخية بإذاعة أوروبا الحرة قالت إن أكثر من 50 شخصا نقلوا إلى المستشفيات، وذلك نقلا عن مصادر في مستشفيين في جنوب البلاد.

وقالت الإذاعة إن ثلاثة أشخاص في حالة خطيرة نقلوا إلى مستشفى في شيمكنت، المدينة التي تعد مليون نسمة.

وقال رئيس المنطقة الإدارية التي تتبع لها آريس إن البلدة سيتم إخلاؤها "بالكامل" الإثنين.

وقال رئيس منطقة تركستان اميرزاك شوكييف في تصريحات نشرها موقع تنغرينيوز الخاص "نظرا لحجم الحدث، نرى حاجة لإخلاء المدينة برمتها".