روحاني تعليقاً على العقوبات الأمريكية على خامنئي: البيت الأبيض "متخلف عقليا"

استنكر الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، العقوبات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت المرشد الأعلى علي خامنئي وآخرين، واصفًا البيت الأبيض بالـ"متخلف عقليًا".

وقال روحاني، في خطاب متلفز، إن قرار العقوبات يعني "فشل" جهود البيت الأبيض في التوصل إلى حوار مع طهران.

ووصف تلك العقوبات بأنها "مخزية وسخيفة".

كما انتقد روحاني فرض عقوبات على وزير الخارجية محمد جواد ظريف أيضًا.

وتساءل مستنكرا: "هل تعاقبون وزير الخارجية في نفس الوقت الذي تطلبون فيه إجراء مفاوضات؟".

وقلل روحاني من أهمية العقوبات على المرشد الأعلى معتبرا أن "العقوبات الأمريكية على خامنئي غير مجدية لأنه لا يملك أرصدة في الخارج".