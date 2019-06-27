إندونيسيا.. المحكمة الدستورية تؤيد فوز "ويدودو" بانتخابات الرئاسة

أيدت المحكمة الدستورية الإندونيسية، الخميس، فوز "جوكو ويدودو" بالانتخابات الرئاسية، رافضة بذلك دعوى تقدم بها منافسه.

ومن شأن هذه الخطوة إنهاء شهور من عدم اليقين في الدولة الأرخبيلية ودحض مزاعم ضد ويدودو بارتكابه مخالفات وتزوير في الانتخابات التي جرت أبريل/ نيسان الماضي.

ورفع الدعوى مرشح الرئاسة برابووو سوبيانتو، ونائبه ساندياغو أونو، وذلك عقب فوز ويدودو بحصوله على 55.5% من الأصوات.

ومن المرجح أن تعلن هيئة الانتخابات عن فوز "ويدودو" برئاسة إندونيسيا في غضون ثلاثة أيام من صدور حكم المحكمة.

يشار أن برابووو رفع دعوى مشابهة في 2014 عندما خسر الانتخابات الرئاسية أمام "ويدودو"، إلا أن المحكمة رفضتها أيضًا لافتقارها للأدلة.