الهند تؤكد أن شراء منظومة الإس-400 الروسية مصلحة وطنية

أكد وزير الخارجية الهندي أن شراء منظومة الصواريخ الروسية إس-400 تُمثل مصلحة وطنية لبلاده.

وصرح سوبرهمنيام جيشنكار، الخميس، أن الهند ستتصرف بما يناسب مصالحها الوطنية فيما يتعلق بشراء المنظومة من روسيا، حسب أخبار تداولتها وسائل إعلام محلية.

كما دعا الولايات المتحدة إلى تفهم المصالح الوطنية للهند، وذلك تعليقا على احتمال فرض واشنطن عقوبات على نيودلهي، في حال إتمامها صفقة شراء المنظومة من موسكو.

من جهة أخرى، أشار المسؤول الهندي إلى بحثه مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، التوترات بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة.

وأضاف أنه أعرب لنظيره الأمريكي عن قلقه حول العديد من القضايا في المنطقة، مثل أمن الطاقة والجالية الهندية والتجارة.

وتواجه الهند تحديات أمام الضغوط الأمريكية، أبرزها ملف شراء النفط الإيراني، وصفقة شراء منظومة الدفاع الصاروخي بعيدة المدى "إس 400 " من روسيا.

والثلاثاء، قال نائب رئيس سلاح الجو الهندي السابق، كابيل كاك، إن الضغوط الأمريكية على بلاده فيما يخص بالمنظومة الروسية، تمثل هجوما على استقلالها الإستراتيجي.