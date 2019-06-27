ضحايا في هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية صغيرة

لقي طياران اثنين حتفهما وأصيب 22 شخصًا بعد خروج طائرة ركاب من المدرج خلال هبوطها بشكل اضطراري، وفق ما أعلنت سلطات جمهورية "بورياتيا" التابعة لروسيا.

وذكرت وسائل إعلام روسية، الخميس، أن طائرة الركاب وهي من طراز "An-24"، كانت تجري رحلة من مطار "نيجني أنغارسك" إلى مدينة "أولان أوديه".

وأوضحت أن الطائرة عادت إلى مطار "نيجني أنغارسك" بعد فترة وجيزة من إقلاعها.

وأثناء الهبوط الاضطراري، اصطدمت الطائرة بمبنى بعد خروجها من المدرج، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها.

وأسفر الحادث عن مصرع الطيارين وإصابة 22 من الركاب.

وفتحت السلطات الأمنية تحقيقًا للكشف عن ملابسات الحادث.