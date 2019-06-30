أردوغان يلتقي الأميرة اليابانية أكيكو ميكاسا في متحف كيوتو الوطني الياباني

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، الأميرة اليابانية أكيكو ميكاسا (من أفراد الأسرة الملكية).

وجرى اللقاء في متحف كيوتو الوطني للفن الحديث، بمشاركة عقيلة الرئيس التركي أمينة، ووزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، دون حضور الإعلام.

وقبل اللقاء زار أردوغان معرض "الكنوز وتقاليد أزهار التوليب في الدولة العثمانية" المقام في المتحف، وكانت الأميرة أكيكو في استقبال أردوغان لدى وصوله المتحف.

وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين بعد الزيارة، إن تنظيم المعرض جاء ضمن فعاليات عام تركيا- اليابان، وافتتح أبوابه أولا في طوكيو ثم انتقل إلى كيوتو، ولاقى إقبالا كبيرا في المدينتين.

وأكد أن الثقافة هي أهم ثروات الشعوب، وتلعب دورا هاما في تقوية أواصر العلاقات بينها.

وأعربت الأميرة أكيكو عن سعادتها لتنظيم لمعرض، وأشارت أن العام المقبل سيشهد الاحتفال بالذكرى الـ 130 للعلاقات بين اليابان وتركيا، وأعربت عن أملها في أن يكون ذلك وسيلة لتعرف الشعبين بشكل أكبر على بعضهما بعضا، وتعزيز العلاقات بينهما.

ومن المخطط أن يشارك أردوغان في وقت لاحق الأحد، في ملتقى المجتمع التركي بإطار منتدى الثقافة في جامعة بونري بمدينة ناغويا، ثم يغادر إلى العاصمة طوكيو.

وشارك أردوغان يومي الجمعة والسبت في اجتماعات قمة العشرين، بأوساكا اليابانية.