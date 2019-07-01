متظاهرو هونغ كونغ يقتحمون مقر البرلمان ويرفعون راية الاستعمار البريطاني

اقتحم متظاهرون معارضون للحكومة الموالية لبكين في هونغ كونغ مساء الاثنين مقر البرلمان بعد أن كسروا الأبواب الزجاجية كما أظهرت مشاهد تلفزيونية.

وبحسب صور بثتها قناة "آي كايبل نيوز" اقتحم عشرات المتظاهرين الملثمين مقر البرلمان الذي كانوا يحاولون دخوله منذ ساعات.

وكانت قوات الأمن لجأت الى داخل المبنى بعد أن استخدمت رشاشات الفلفل لابعاد المتظاهرين.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بوقف تداول مشروع قانون تبادل السجناء مع الصين الذي أشعل شرارة الاحتجاجات، فيما خطوا بعض الشعارات على جدران البرلمان.

كما رفع البعض راية الاستعمار البريطاني التاريخية لهونغ كونغ.