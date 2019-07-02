الشرطة الأسترالية توقف ثلاثة أشخاص بسبب لأنشطتهم المشبوهة على الإنترنت

أوقفت الشرطة الأسترالية الثلاثاء ثلاثة أشخاص يشتبه أنهم على علاقة بتنظيم داعش، ويحضرون لاعتداءات تستهدف بعثات دبلوماسية ومراكز شرطة ومنشآت عسكرية في العاصمة سيدني.

وأوقف الرجال البالغة أعمارهم 20 و23 و30 عاماً في مداهمات صباحية في ضاحية في سيدني بعدما أثارت أنشطتهم على الإنترنت الشكوك.

وسيُدان اثنان منهم بالانتماء لتنظيم إرهابي والتحضير لاعتداءات إرهابية، أما الثالث، الذي قدّم على انه "شريك"، فستتم إدانته بتهم أقلّ خطورة.

وأعلن المسؤول في الشرطة الاتحادية إيان ماكارتني للصحافة أن أهداف المتهمين الثلاثة تضمنت مبان دبلوماسية ومراكز شرطة ومنشآت دفاعية ومحاكم وكنائس.

وأوضح أن استعداداتهم كانت على ما يبدو "في مراحلها البدائية"، لكنها تضمنت إجراءات للحصول على متفجرات لضرب أهداف في حي الأعمال في وسط سيدني.

وبحسب المسؤول في الشرطة في ولاية نيوساوث ويلز ميك ويلينغ، تعارف الثلاثة "عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، خصوصاً عبر واتساب وتلغرام، وتشاركوا "الأفكار نفسها".

وأقرت أستراليا العالم الماضي قانوناً مثيراً للجدل يسمح لأجهزة الاستخبارات والشرطة بالاطلاع على الاتصالات المشفرة لمن يشتبه بقيامهم بأنشطة إجرامية وخصوصاً إرهابية.

وقالت الشرطة إنها بدأت برصد أحد المشتبه بهم بعد عودته من لبنان العام الماضي، حيث كان يخطط للذهاب إلى أفغانستان للقتال مع تنظيم داعش.

ولم تشر الشرطة إلى وجود أية تهديدات إضافية في إطار هذه القضية.