الكرملين: بعض التفاصيل حول حريق الغواصة العسكرية أسرار دولة

أدلى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بتصريح صحفي حول حادث حريق الغواصة العسكرية التابعة للقوات البحرية، في بحر بارينتس شمال غربي البلاد، موضحاً أن بعض المعلومات المتعلقة به تعتبر من أسرار الدولة، ولن يتم الكشف عنها.

وقال بيسكوف للصحفيين، الأربعاء، إن الرئيس فلاديمير بوتين اطلع على كافة المعلومات حول حادث الحريق الذي أودى بحياة 14 بحارا روسيا.

وتابع: "تزويد الرأي العام بمعلومات عن حادث الحريق، أمر طبيعي للغاية، لكن هناك بعض المعلومات تعتبر من أسرار الدولة، ولن يتم الكشف عنها، وهذا لا يشير إلى وقوع ما يهدد الأمن القومي الروسي".

وردا على ادعاءات وجود مواد نووية داخل الغواصة، قال بيسكون "هذا الأمر عائد لوزارة الدفاع".

فيما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حادثة مصرع البحارة الروس في الحريق بأنها "خسارة كبيرة لروسيا وجيشها".

وقال في اجتماع عقده، أمس، مع وزير الدفاع الروسي، بعد إلغائه لبرامجه المخطط لها مسبقًا، إثر وقوع الحادث إن "حادثة اندلاع الحريق في غواصة عسكرية وفقدان 14 بحارا روسيا خسارة كبيرة لروسيا وجيشها".

وتابع "إن الحادثة التي وقعت في الغواصة أسفرت عن وفاة 14 شخصا، بينهم 7 من كبار قادة البحرية الروسية، اثنان منهم حاصلين على جائزة بطل الاتحاد الروسي".

وقدم الرئيس الروسي تعازيه لأسر ضحايا الحريق، مطالبا شويغو بالوقوف على أسباب الحادث.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مصرع 14 بحارا إثر حريق اندلع على متن غواصة تابعة للقوات البحرية، في بحر بارينتس شمال غربي البلاد.

وأوضحت الوزارة أن الغواصة موجودة حاليا في قاعدة تابعة للقوات البحرية الروسية في مدينة سيفيرومورسك على شاطئ بحر بارينتس.