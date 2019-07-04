وزارة الدفاع الروسية تكشف سبب الحريق في الغواصة النووية

قال وزير الدفاع الروسي إن الحريق الذي شب في الغواصة العسكرية في القطب الشمالي وأودى بحياة 14 شخصا قد انطلق في قسم البطاريات مؤكداً أنه لم يطل محركها النووي.

وقال سيرغي شويغو الخميس في تقرير قدمه إلى الرئيس فلاديمير بوتين وضع على الموقع الإلكتروني للكرملين إن "السبب الرئيسي أصبح معروفا، إنه حريق في قسم البطاريات امتد بعد ذلك".

وأضاف أن "المحرك النووي للغواصة معزول تماما والطاقم اتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الآلية التي ما زالت قادرة على العمل بشكل كامل".

وهي المرة الأولى منذ وقوع الحادث التي تعترف فيها السلطات الروسية بأن الغواصة التي لم يكشف نوعها، تعمل بالطاقة النووية.

وعبر شويغو عن أمله في أن يتم إصلاح الغواصة وإعادتها إلى المياه "في مهلة قصيرة".

من جهة أخرى، نقلت صحيفة "كومرسانت" عن مصدر عسكري أن الحريق بدأ بسبب ماس كهربائي في إحدى لوحات القيادة ما أدى إلى اشتعال كابلات وزيوت قبل أن تصل إلى أنابيب التهوية ما أدى إلى انتشار الدخان في كل أقسام الغواصة.

وأضاف أنه عند اندلاع الحريق كان أفراد الطاقم يرتاحون ولم يتمكنوا من ارتداء بزاتهم الواقية، موضحا أن خمسة منهم فقط نجوا عبر السيطرة على الحريق وإعادة الغواصة إلى سطح المياه.

وذكرت الصحيفة أن البحارة الذين كانوا يقومون بمهمة تدريبية بالقرب من السواحل الروسية لم يكونوا يملكون خبرة حقيقية في مكافحة الحرائق.

وتفيد الرواية الرسمية للسلطات الروسية أن 14 من أفراد طاقم الغواصة هم ضباط مؤهلون، لقوا حتفهم بعدما تنشقوا دخانا ساما.

ووقع الحادث في المياه الإقليمية الروسية على متن غواصة وصفت بأنها للبحث العلمي تتمركز في قاعدة عسكرية مغلقة في مدينة سيفيرومورسك في شمال البلاد، في القطب الشمالي.

وقال الكرملين الأربعاء إنه لن يقدم معلومات مفصلة عن الحادث باسم "أسرار الدولة".

وذكرت الصحف الروسية أن الغواصة هي من فئة "ايه اس-31" وهي نسخة محدثة من "ايه اس-12" وتسمى أيضا "لوشاريك". وهي غواصة سرية مخصصة للعمليات الخاصة أو للأبحاث ويمكن أن تصل إلى عمق ستة آلاف متر.