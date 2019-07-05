قائد قوات الباسيج الجديد: مهامنا ليست محصورة بحدود إيران

قال قائد قوات التعبئة العامة "الباسيج"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن مهمة قوات الباسيج تتعدى الحدود الإيرانية وأنها تصل إلى سواحل البحر المتوسط.

جاء ذلك في كلمة ألقاها غلام رضا سليماني، الأربعاء، في مراسم تنصيبه قائدا لقوات "الباسيج"، بالعاصمة طهران، حسب وكالة مهر الإيرانية.

وقال سليماني إن "مهمة قوات الباسيج لم تعد محصورة بحدود إيران، وإنما تمتد من سواحل البحر المتوسط إلى العراق وسوريا واليمن".

والثلاثاء، أمر المرشد الإيراني علي خامنئي، بتعيين غلام رضا سليماني، قائدا لقوات العامة "الباسيج"، خلفا لغلام حسين غيب.