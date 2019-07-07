برعاية قطر وألمانيا.. انطلاق المؤتمر الأفغاني للسلام بالدوحة بمشاركة "طالبان"

انطلق في العاصمة القطرية الدوحة، الأحد، المؤتمر الأفغاني للسلام برعاية قطر وألمانيا، حيث سيستمر يومين بمشاركة وفد يضم العشرات من مختلف أطياف الشعب الأفغاني وحركة "طالبان".

أفاد التلفزيون الأفغاني، اليوم، بأن "حوالي 53 شخصية من سياسيين حاليين وسابقين وإعلاميين ورجال دين وأعضاء في المجتمع المدني وصلوا إلى قطر على متن رحلة خاصة، وأن "طالبان" أكدت مشاركة نحو 60 شخصية".

وعبر المجلس الأعلى للسلام بأفغانستان عن أمله في أن يؤدي هذا الحوار إلى توفير أرضية ملائمة للشروع في مفاوضات مباشرة بين الحكومة الأفغانية و"طالبان".

ويتزامن المؤتمر مع الجولة السابعة من المباحثات بين الولايات المتحدة و"طالبان"، والتي تستضيفها الدوحة منذ 29 يونيو/ حزيران الماضي وجرى تعليقها حتى الثلاثاء المقبل لإفساح المجال أمام مؤتمر الحوار الأفغاني.

والسبت، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد تقدم المفاوضات الجارية في قطر مع حركة طالبان الأفغانية، واصفا إياها بأنها "الأكثر إنتاجية".

جاء ذلك في تغريدتين على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" السبت.

وقال خليل زاد إن "جولة التفاوض التي جرت في الأيام الـ 6 الماضية كانت الأكثر إنتاجية حتى الآن".

والسبت الماضي، انطلقت الجولة السابعة من محادثات السلام بين طالبان والمسؤولين الأمريكيين، في قطر، بهدف إيجاد تسوية سياسية لإنهاء دوامة العنف التي تشهدها أفغانستان منذ 18 عاما.

وتصر "طالبان" في المقابل على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان، شرطا أساسيا للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية.