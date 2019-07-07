قرغيزيا تستضيف اجتماع وزراء دول آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي

استضافت العاصمة القرغيزية بيشكك، الأحد، الاجتماع الـ 15 لوزراء خارجية دول آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي.

وحضر الاجتماع المغلق، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغريني، ووزراء خارجية قرغيزيا جنكيز حيدربكوف، وأوزبكستان عبدالعزيز كاميلوف، وكازاخستان بيبوت أتامكولوف، وطاجيكستان سراج الدين مهرالدين، ونائب وزير خارجية تركمانستان فيبا حاجييف.

وعقب الاجتماع، قال حيدربكوف، في تصريحات للصحفيين، إنه "جرى تقييم مواضيع عديدة ذات اهتمام مشترك بين دول آسيا والاتحاد الأوروبي، وقضايا راهنة حول التعاون بين الجانبين.

وأوضح أنه تم التعريف خلال الاجتماع بالاستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي حيال آسيا الوسطى.

وأشار حيدربكوف، إلى أن الطرفين تبادلا وجهات النظر، حول قضايا واردة في الاستراتجية الجديدة، مثل سيادة القانون وحقوق الإنسان وتطوير الديمقراطية.

كما أعرب عن سعادته بإيلاء الاتحاد الأوروبي أهمية خاصة لأفغانستان في استراتيجيته الجديدة.

وأكد أن دول المنطقة تدعم كافة المبادرات الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام في أفغانستان، بما يعزز الأمن الإقليمي.

بدورها، قالت موغريني، "نرغب في أن تكون دول آسيا الوسطى قوية، وأن تتعزز مكافحة الفقر وحقوق المرأة في المنطقة".

وأشارت إلى أن دول آسيا الوسطى بإمكانها التغلب على مشاكل المخدرات والإرهاب والنزاعات الحدودية في المنطقة، عبر العمل معا.

وأوضحت موغريني، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 30 مليون يورو من أجل القطاع التعليمي في قرغيزيا، و14 مليون يورو لتطوير الاقتصاد في طاجيكستان.