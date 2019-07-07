هجوم بسيارة مفخخة يخلف 12 قتيلا وعشرات المصابين في أفغانستان

قُتل 12 شخصا وأصيب 49 آخرون بجروح، الأحد، جراء هجوم بسيارة مفخخة، استهدف مقر الاستخبارات، في ولاية "غزنة" شرقي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الولاية "عارف نوري"، في تصريحات للصحفيين، إن الهجوم وقع في مركز الولاية، حيث مقر الاستخبارات الوطنية.

وأضاف أنه أسفر عن مقتل 8 من أفراد الأمن، و4 مدنيين، بينما جل المصابين البالغ عددهم 49 من المدنيين.

وأثار الهجوم الذي تبنته حركة طالبان في بيان صادر عنها، الكثير من علامات الاستفهام، خصوصا لتزامنه مع إجراء الحركة لمحادثات سلام مع الولايات المتحدة، في العاصمة القطرية الدوحة، قبل عدة أيام.