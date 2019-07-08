إيران تعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم وتهدد بالمزيد

بدأت إيران الأحد تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى مما تم الاتفاق عليه في برنامجها النووي، مهددةً بالتخلي عن تعهدات أخرى "خلال ستين يومًا"، في محاولة للضغط على الأطراف الأوروبيين للإيفاء بتعهداتهم.

في المقابل، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مغبات ذلك وقال للصحافيين في موريستاون بولاية نيوجيرسي "على إيران أن تكون حذرةً، لأنها تقوم بالتخصيب لسببٍ واحد، ولن أقول ما هو هذا السبب. لكنه ليس جيدًا. من الأفضل أن يكونوا حذرين".

وأعلن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي أن إيران ستستأنف "خلال ساعات" تخصيب اليورانيوم بمستوى "أعلى من 3,67%"ريثما تتم تسوية بعض التفاصيل التقنية.

ولم يكشف كمالوندي رقمًا محددًا لدرجة نقاء اليورانيوم 235 التي تعتزم إيران تحقيقها من خلال عمليات التخصيب، مكتفيًا بالقول إنه تلقى الأمر بالتخصيب بالقدر الذي تحتمه "حاجات" البلاد.

ورد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو متوَعدًا طهران بعقوبات جديدة، وكتب على تويتر أن "التطور الأخير في البرنامج النووي الايراني سيؤدي الى مزيد من العزلة والعقوبات (...) إن امتلاك النظام الإيراني أسلحة نووية سيشكل تهديدًا أكبر للعالم".

وأكد مستشار المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي السبت أن حاجات بلاده الحالية من أجل "أنشطتها السلمية" تحتم تخصيب اليورانيوم بنسبة 5% لتغذية مفاعل محطتها الكهربائية الوحيدة العاملة بالطاقة النووية في بوشهر بجنوب غرب إيران.

بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن طهران قد تخفض تعهداتها في شكل أكبر لكن "كل هذه الخطوات يمكن الرجوع فيها" إذا نفذت الدول الأوروبية تعهداتها.

وفي مواجهة تنديد الأسرة الدولية، تؤكد طهران أن الهدف الوحيد من قرارها هو إنقاذ الاتفاق النووي الموقع في تموز/يوليو 2015 في فيينا.

وقرار استئناف تخصيب اليورانيوم بمستوى محظور هو أحد عناصر الرد الإيراني على القرار الذي أعلنه ترامب في أيار/مايو 2018 بالانسحاب من الاتفاق بشكل أحادي وإعادة فرض العقوبات الأميركية التي رفعت عن طهران بموجبه.

وأمهل نائب وزير الخارجية عباس عراقجي شركاء إيران في الاتفاق النووي "ستين يومًا" للتوصل إلى "حل" يلبي مطالب بلاده، "وإلا سنطلق المرحلة الثالثة" من خطة خفض التعهدات.

وتتعلق مطالب إيران بشكل أساسي بتمكينها من مواصلة بيع إنتاجها النفطي ومزاولة التجارة مع الخارج بالالتفاف على العقوبات الأميركية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن إعلانَ إيران الأحد "خطوةً خطيرة للغاية" ودعا فرنسا وبريطانيا وألمانيا لفرض "عقوبات قاسية" على طهران.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون در مول في بيان مساء الأحد "نطالب إيران بشدة بوضع حد لكل الانشطة التي لا تنسجم مع التزاماتها بموجب" الاتفاق النووي.

بدورها، أعلنت بريطانيا أن "إيران خالفت بنود الاتفاق النووي".

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية "نحض إيران بشدة على وقف كل الأنشطة التي تتعارض مع التزاماتها والتراجع عنها".

في الوقت "المناسب:

ولم يوضح عراقجي أي التزاماتٍ جديدة تعتزم بلاده التخلي عنها، مكتفيًا بالقول إن ذلك سيُكشَف في الوقت "المناسب".

وأشار إلى أن بإمكان إيران الرجوع في أي لحظة عن تدابيرها في حال تحقيق مطالبها.

وتم توقيع اتفاق فيينا بين إيران ومجموعة الست المؤلفة من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) إضافة إلى ألمانيا.

وتعهدت إيران بموجب الاتفاق عدم امتلاك السلاح النووي والحد بشكل كبير من أنشطتها النووية، لقاء رفع العقوبات الدولية التي كانت تخنق اقتصادها.

وأدت إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران اعتبارًا من آب/أغسطس 2018، إلى إبعاد الشركات الأجنبية التي عادت إلى البلد بعد 2016، وتسببت بانكماش اقتصادي كبير.

وبمخالفتها التزاماتها، تجازف إيران برفع ملف برنامجها النووي إلى مجلس الأمن الدولي المخول إعادة فرض العقوبات التي رفعت عنها.

ويسعى الأوروبيون والصينيون والروس لتسوية المسألة بدون إحالتها إلى مجلس الأمن، وقد حذرت طهران بأن خطوةً كهذه ستعني سقوط الاتفاق.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أنها أخذت علمًا بإعلان إيران الأخير.

وأفادت الوكالة المكلفة التثبت من وفاء إيران بالتزاماتها، في بيان "سيرفع مفتشونا تقريرًا إلى مقرنا ما إن يتثبتوا" من واقع هذا القرار.

وقال كمالوندي إن المفتشين الدوليين سيتثبتون منذ صباح الاثنين من أن إيران تخصب بنسبة أعلى من 3,67%.

وأعلنت الوكالة الدولية عقد اجتماع طارئ في 10 تموز/يوليو بطلب من الولايات المتحدة لبحث انتهاك إيران لبنود الاتفاق.

ويرتقب رد الفعل الأميركي بقلق وسط التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران في الخليج.