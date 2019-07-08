الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن إيران رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم في مفاعلاتها

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أنها تحققت من تجاوز إيران الحد المسموح لتخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وقالت الوكالة، في بيان، إن مفتشيها تحققوا، الاثنين، إن "إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم فوق مستوى 3.67٪"، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ولم تحدد الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرًا لها، إلى أي مدى تجاوزت إيران الحد المسموح لتخصيب اليورانيوم.

وكان مسؤول إيراني -شبه رسمي- قال لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إنّ بلاده تجاوزت اليوم "مستوى 4.5 في المائة في تخصيب اليورانيوم".

كانت إيران أعلنت هذه الخطوة في الأيام الأخيرة في محاولة للضغط على القوى الأوروبية لدعم الاتفاق النووي لعام 2015 في أعقاب قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق العام الماضي.

وكانت وكالات الأنباء شبه الرسمية في إيران ذكرت في وقت سابق أن البلاد بدأت تخصيب اليورانيوم، الاثنين، إلى 4.5٪، مخترقة الحد الذي حددته قبل 4 سنوات في الصفقة مع القوى العالمية.