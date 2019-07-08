ظريف: احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية قرصنة

وصف وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، حادثة احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق، بالقرصنة.

وأوضح ظريف في تغريدة على تويتر، الاثنين، أن إيران ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولا تخضع لأي حظر نفطي أوروبي.

ودعا ظريف بريطانيا إلى الإفراج الفوري عن الناقلة وطاقمها، مبينا أن احتجاز الناقلة سابقة خطيرة يجب أن تنتهي مباشرة.

وفي هذا السياق قال ظريف: "احتجاز بريطانيا ناقلة النفط البريطانية نيابةً عن الفريق (B)، سابقة خطيرة ويجب أن ينتهي".

ويطلق ظريف عبارة الفريق (B) على جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الاماراتي محمد بن زايد.

والخميس، قال رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، إن المسؤولين في ميناء جبل طارق، بمساعدة خفر السواحل، أوقفوا ناقلة نفط تحمل الخام إلى سوريا، واحتجزت الناقلة وحمولتها.

وفي اليوم نفسه، استدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران، روب ماكير، للاحتجاج على احتجاز ناقلة النفط.