لندن تتهم طهران بالتعرض لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

تعرضت ناقلة نفط بريطانية لمحاولة اعتراض من قبل 3 قوارب إيرانية في مضيق هرمز، فيما تدخلت سفينة حربية بريطانية ودفعتها للانسحاب، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع البريطانية، الخميس.

وأشار البيان إلى تعرض ناقلة النفط البريطانية "British Heritage" لمحاولة اعتراض من قبل 3 قوارب إيرانية في مضيق هرمز.

وأوضح أن السفينة الحربية البريطانية "HMS Montrose" التي تقوم بمهام في المضيق، وجهت تحذيرًا إلى القوارب الإيرانية.

ولفت إلى أن القوارب الإيرانية انسحبت عقب التحذير، وأن السفينة الحربية تدخلت بين القوارب وناقلة النفط في المضيق.

من جانبه، نفى الحرس الثوري الإيراني، الخميس، محاولة قوارب تابعة له اعتراض ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وقال، في بيان، إن ادعاءات محاولة اعتراض ناقلة النفط البريطانية "British Heritage" في مضيق هرمز، "غير صحيحة". وأن دوريات البحرية الإيرانية في المضيق، لم تواجه أي سفن أجنبية خلال 24 ساعة الماضية.