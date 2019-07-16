الأمن الإيراني يحتجز مواطنة تحمل جواز سفر فرنسي

أكدت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، أنها تحتجز باحثة فرنسية تحمل كذلك الجنسية تحمل الإيرانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي، أكد فيه أن "فاريبا عادل خان" قيد الاحتجاز فعلاً إلى جانب عدد من "المشتبهين" الآخرين الذين تم احتجازهم مؤخراً.

وأضاف إسماعيلي أن السلطات ستعلن فيما بعد مزيداً من التفاصيل حول هذه القضية، بحسب ما جاء في الموقع الإلكتروني للقضاء الإيراني.

وأعلنت فرنسا، الاثنين، أنها تسعى للحصول على معلومات بشأن "عادل خان"، مطالبة طهران بالسماح لقنصليتها بالتواصل معها "بدون تأخير".

وكانت مواقع إيرانية معارضة تبث من خارج البلاد أعلنت عن اختفاء عادل خان يونيو/ حزيران الماضي في طهران.

وتلقي السلطات الإيرانية القبض على مواطنين لها مزدوجي الجنسية من فترة لأخرى بعد توجيه "تهم أمنية" ضدهم.

وتحتجز طهران "نازانين زاغاري راتكليف" التي تحمل أيضًا الجنسية البريطانية منذ أبريل/ نيسان 2016 بتهمة التآمر ضد الحكومة الإيرانية، لكن عائلتها تنفي هذه التهمة.