ظريف: مستعدون للتفاوض مع ترامب إذا أوقف حربه الاقتصادية علينا

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده مستعدة لإجراء مفاوضات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذا أوقف الأخير الحرب الاقتصادية ضد طهران.

واتهم ظريف في تصريح للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك الأربعاء، الولايات المتحدة بشن "حرب اقتصادية" ضد إيران من خلال العقوبات.

وأضاف أن الحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن، تستهدف المدنيين بالمقام الأول، وأن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع إدارة ترامب، إذا أوقفت هذه الحرب.

ووصف ظريف القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على تنقله وتنقل الدبلوماسيين الإيرانيين وعائلاتهم بـ"اللاإنسانية".

وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، قيودًا على تنقل ظريف والدبلوماسيين الإيرانيين داخل نيويورك، ولم تسمح لهم بحرية الحركة باستثناء زيارة ممثلية إيران الدائمة في الأمم المتحدة ومطار نيويورك.