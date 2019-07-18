اليابان.. حريق متعمد في استوديو يودي بحياة 12 وعشرات الإصابات

شب حريق متعمد داخل أحد استوديوهات إنتاج أفلام الرسوم المتحركة (أنيمشن) بمدينة كيوتو اليابانية، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل مصرعهم، وإصابة العشرات، الخميس.



وقال ساتوشي فوجيوارا، مسؤول بقطاع الدفاع المدني بالمدينة إنّ "12 شخصا لقوا مصرعهم إثر الحريق، فيما أصيب 35، بعضهم في حالة حرجة".



كما أشار إلى فقدان التواصل بنحو 18 شخصا، لافتا أنّ المعلومات مازالت غير مؤكدة حول ما إذا كانوا يعملون داخل المبنى اليوم أم لا.



ولم تعلن السلطات اليابانية حتى الساعة (7:00 ت.غ) الأسباب الفعلية للحريق.

غيّر أن الوكالة الأمريكية أشارت إلى أنه يشتبه في شخص ما أنه وراء الواقعة، وأنه حاليا بين المصابين.