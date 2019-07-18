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مقتل نحو 21 عنصرا من القوات الخاصة الأفغانية في هجوم مسلح غربي البلاد

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 18.07.2019 12:35
آخر تحديث في 18.07.2019 12:53
مقتل نحو 21 عنصرا من القوات الخاصة الأفغانية في هجوم مسلح غربي البلاد

قتل 21 من القوات الخاصة الأفغانية "الكوماندوز" في هجوم لمسلحي حركة طالبان بولاية بادغيس غربي البلاد.

وأفاد والي بادغيس عبد الغفور ملكزي، في تصريح صحفي، الخميس، أن مسلحي طالبان نصبو كمينًا لوحدات من الكوماندوز أثناء توجههم لتنفيذ عملية في قضاء "كمري" بالولاية.

ولفت ملكزي إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 21 من عناصر الكوماندوز، و20 مسلحًا في الاشتباكات التي دارت عقب الهجوم.

من جانبه، ذكر وكيل مجلس شورى الولاية محمد ناصر نازاري أن الهجوم أدى إلى مقتل 34 من عناصر الكوماندوز.

بدورها، ادعت طالبان في بيان لها، أن 39 من عناصر الكوماندوز لقوا مصرعهم في الهجوم.

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