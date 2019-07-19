الحرس الثوري الإيراني يعلن "مصادرة" ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، أنّه "صادر" ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" لدى عبورها مضيق هرمز.

وقال الحرس الثوري، في بيان على موقعه الإلكتروني، إنّ القوات البحرية التابعة له وبطلب من "سلطة الموانئ والبحار في محافظة هرمزغان" احتجزت الناقلة بسبب "عدم احترامها للقانون البحري الدولي".

وأوضح البيان المقتضب أنّ السفينة ستينا إمبيرو "اقتيدت بعد السيطرة عليها إلى الساحل حيث تمّ تسليمها إلى السلطة من أجل بدء الإجراءات القانونية والتحقيق".

ويأتي إعلان مصادرة السفينة البريطانية بعيد ساعات على تمديد المحكمة العليا في جبل طارق لثلاثين يوماً فترة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غرايس 1" التي احتجزتها سلطات المقاطعة البريطانية بشبهة أنّها كانت متوجّهة إلى سوريا لتسليم نفط في انتهاك لعقوبات أميركية وأوروبية، بحسب ما أعلنت حكومة جبل طارق.

ورداً على هذه التطورات، قال مصدر حكومي بريطاني لوسائل إعلام محلية: "نجري اتصالات على أعلى المستويات مع الإيرانيين للتأكد من دقة التقارير الواردة من الشرق الأوسط".

وأضاف المصدر أن اجتماعاً وزارياً بريطانياً يضم الخارجية والدفاع لبحث ردّ لندن على احتجاز إيران ناقلة لها في مضيق هرمز.

وقالت تقارير صحفية إن الناقلة البريطانية "استينا اميرو" كانت متجهة إلى السعودية قبل أن يتحول مسارها فجأة صوب جزيرة قشم الإيرانية.