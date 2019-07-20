موسكو: 3 مواطنين روس على متن الناقلة البريطانية المحتجزة في إيران

أعلنت السفارة الروسية لدى طهران، السبت، وجود 3 مواطنين روس بين أفراد طاقم ناقلة النفط البريطانية التي احتجزتها إيران الجمعة بمضيق هرمز، مشيرة أنها لم تتمكن من الاتصال بهم بعد.

وقال الملحق الصحفي في السفارة أندريه غانينكو، لوكالة "نوفوستي" المحلية، إنه "بالفعل، هناك ثلاثة مواطنين روس على متن الناقلة، وهم ميكانيكيان وميكانيكي كهربائي".

وأضاف أن "جميع أفراد الطاقم الـ 23 باقون على متن السفينة حتى انتهاء الإجراءات اللازمة، حسب الجانب الإيراني".

وتابع قائلاً: "لم تتمكن السفارة بعد من الاتصال بمواطنينا، لكننا نبقى على تواصل مع الإيرانيين بشأن هذه المسألة".

وفتحت إيران السبت تحقيقا بشأن ناقلة ترفع العلم البريطاني تم احتجازها في مضيق هرمز، الجمعة، لـ"عدم مراعاتها القوانين البحرية الدولية"، بحسب بيان للحرس الثوري الإيراني.

واعتبرت لندن احتجاز الناقلة أمرا "غير مقبول"، ونصحت السفن البريطانية بالبقاء "خارج منطقة مضيق هرمز لفترة موقتة".