أعلنت السلطات الإيرانية، الاثنين، أن أحكاما قضائية يصل بعضها إلى الإعدام صدرت بحق "شبكة جواسيس" كانت تعمل لصالح الاستخبارات المركزية الأميركية سي آي إيه.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة فارس المحلية اليوم عن مدير دائرة مكافحة التجسس بوزارة الأمن الإيرانية دون أن تسميه.

وقال المسؤول الأمني إن أحكاما قضائية بينها الإعدام صدرت بحق "17 جاسوسا كانوا يعملون لصالح الاستخبارات المركزية الأميركية".

وأضاف أنه سينشر في وقت لاحق اليوم مقطع فيديو يوضح تفاصيل القضية.

وكان وزير الأمن والاستخبارات الإيراني محمود علوي أعلن الأحد أن بلاده قبضت على جواسيس يعملون لصالح الولايات المتحدة ودول أجنبية، وستكشف عن هوياتهم الاثنين.

وتشهد منطقة الخليج توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم عام 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وتفاقم التوتر منذ مايو/أيار الماضي سيما مع سلسلة هجمات على ناقلات نفط في المنطقة اتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلفها. وفي يونيو/ حزيران، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربات جوية ضد إيران في اللحظة الأخيرة، بعدما أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية.