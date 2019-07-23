روسيا ستطور مقاتلات "سو 30 إم كيه آي" لصالح الهند

طلبت الهند من روسيا تحديث أسطولها من المقاتلة طراز سوخوي "سو 30 إم كيه آي"، وفق ما صرح القائد العام للقوات الجوية الهندية، بيرندر سينغ دانوا، أمس.

وقال دانوا في مقابلة مع صحيفة "كراسناي زفيزدا" العسكرية الروسية، الاثنين، "سعداء للغاية بتحديثات ميغ-21، وميغ-27، وميغ-29 لقد تم تجهيزها بالأسلحة الحديثة وإلكترونيات الطيران، لقد جربناها خلال التدريبات الأخيرة وسررنا للغاية بالنتائج".

وأشار إلى أنه بعد نجاح تحديث الطائرات طراز "ميغ"، طلبت الهند اقتراحا لتحديث المقاتلة "سو 30 إم كيه آي" الروسية التي تشغلها الهند منذ أكثر من 20 عامًا.

ولفت "دانوا" إلى أن بلاده مستعدة لمناقشة إنتاج الأسلحة الروسية في الهند، حيث أنها توفر الوقت وتقصر دورة التصنيع.

وكانت الهند اشترت الدفعة الأولى من طائرات "سو 30 إم كيه آي" عام 1996 بتكلفة 1.462 مليار دولار.

ومنذ ذلك الحين أنتجت شركة "هندوستان آيرونوتيكس" الهندية 249 طائرة من هذا النوع بموجب ترخيص.

وعام 2017، وافقت الهند على اقتراح بقيمة 435 مليون دولار لتزويد الطائرات بأجهزة استطلاع جديدة.

وتصف القوات الجوية الهندية طائرات "سو 30 إم كيه آي" بأنها مقاتلاتها للهيمنة الجوية، لأنها تتيح للجيش أداء مهام متعددة، نظرًا لمداها الطويل وسرعتها، وقوتها النارية وقدرتها الفائقة على المناورة.