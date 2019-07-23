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كوريا الجنوبية تتصدى لمقاتلة روسية خرقت أجواءها بطلقات تحذيرية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 23.07.2019 10:29
آخر تحديث في 23.07.2019 10:49
(أرشيفية) (أرشيفية)

أطلق جيش كوريا الجنوبية طلقات تحذيرية باتجاه مقاتلة روسية اخترقت المجال الجوي للبلاد.

وقالت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية الجنوبية الرسمية، الثلاثاء، نقلا عن وزارة الدفاع، إن 3 طائرات عسكرية روسية، دخلت نطاق الدفاعات الجوية لكوريا الجنوبية.

وأضافت الوكالة أن إحدى المقاتلات اخترقت المجال الجوي الكوري الجنوبي؛ ما دفع بسلاح الجو الكوري إلى إطلاق طلقات تحذيرية.

وذكرت الوكالة أيضا أن وزارة الدفاع رصدت مقاتلات صينية أيضا داخل نطاق الدفاعات الجوية لكوريا الجنوبية.

وأكدت الوزارة أنها ستتقدم بشكوى رسمية ضد تلك الانتهاكات.

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