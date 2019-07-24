الإجهاض الانتقائي بحسب الجنس في بعض قرى الهند يتسبب في اختفاء المواليد الإناث

أطلقت السلطات الهندية تحقيقاً بعد الكشف عن عدم وجود أي فتاة من بين 216 طفلاً، ولدوا في عشرات القرى في المناطق الشمالية الهندية، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما أثار المخاوف من الإجهاض الانتقائي بحسب الجنس.

ووفقاً لسجلات المواليد الرسمية المنشورة في منطقة "أوتاركاشي" في ولاية "أوتاراخاند"، لم تسجل أية حالة لمولودة أنثى في 132 قرية. وقد تم تصنيف المنطقة على إثر ذلك، بأنها من "المناطق الحمراء" التي سيتم التحقيق فيها من قبل المسؤولين.

ونقلت وكالات الأنباء عن قاضي الولاية قوله: "إنهم يراقبون هذه المناطق لمعرفة السبب الذي يؤثر على النسبة. وسيتم إجراء مسح ودراسة مفصلة لتحديد المسؤول عن هذا الخلل".

وأضاف أن الأسر التي تستمر في ممارسة الإجهاض الانتقائي بسبب الجنس ستواجه إجراءات قانونية.

أخبرت "كالبانا ثاكور"، وهي موظفة اجتماعية هندية، وكالات الأنباء، أن الإحصاءات الأخيرة من منطقة "أوتاركاشي"، أظهرت أن إجراءات السلطات لم تكن كافية.

وقالت "ثاكور": "لم تولد أية فتاة في هذه القرى منذ ثلاثة شهور. لا يمكن أن يكون ذلك مجرد مصادفة. هذا يشير بوضوح إلى أن إبادةً تحدث للأجنة الإناث في المنطقة. الحكومة والإدارة لا تفعلان أي شيء".

وكانت الهند قد حذرت من إجهاض الأجنة الإناث في عام 1994، لكن وفقاً للتقارير الإخبارية، استمرت الأسر بممارسة الإجهاض الانتقائي، بسبب بعض التقاليد والممارسات المحلية التي ترى الأطفال الإناث عالةً على الأسرة.