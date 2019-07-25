مقتل 7 أشخاص في انفجار بحافلة ركاب شرقي أفغانستان

قتل 7 أشخاص على الأقل، الخميس، إثر انفجار قنبلة بحافلة ركاب بولاية ننكرهار، شرقي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم المحافظ، عطالله خوجياني، إنّ الانفجار نتج عن قنبلة بحافلة ركاب كانت تقل مدنيين في طريقهم لحضور أحد الأعراس، حسبما نقلت قناة "طلوع" المحلية.

وأضاف أنّ القتلى هم 6 نساء وطفل.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، مقتل 8 أشخاص بينهم 5 نساء، وإصابة 27 آخرين، في تفجير انتحاري، استهدف حافلة كانت تقل موظفين من وزارة المناجم والنفط، بالعاصمة كابل.

وحتى الساعة (7:09 ت.غ)، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من الواقعتين.